Карантин в Украине продлили, но с ослаблениями: что работает уже сейчас

Кабмин решил продлить карантин в Украине до 22 мая
Карантин в Украине решением Кабмина продлен до 22 мая, однако, с 11 мая начнется первый этап ослабления ограничений. Подробнее о том, как в стране будут снимать карантин и что работает уже сейчас - в материале РБК-Украина.
Кабмин на заседании 4 мая принял решение о продлении карантина в Украине до 22 мая. Однако, в одном из интервью премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что и это не окончательная дата.
На период карантина в Украине была введена серия жестких ограничений. "Тотальный карантин" затронул в частности малый и средний бизнес. По всей стране были закрыты общепиты, кафе, рестораны, рынки, магазины (кроме продуктовых), ТРЦ, кинотеатры и кино. Кроме того, с существенными ограничениями курсирует городской транспорт, а в Киеве, Харькове и Днепре закрыто метро. Также на время карантина приостановлена работа пригородных электричек, поездов, автобусов, запрещены междугородние пассажирские перевозки, закрыта граница.
Кабинет министров Украины презентовал план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов, а первый начинается уже с 11 мая.
Так, согласно плану Кабмина, с 11 мая предусмотрены, в частности,такие смягчения:
Стоит отметить, что полный перечень смягчений будет известен в ближайшие дни, после того, как будет опубликовано соответствующее решение Кабмина.
С 30 апреля решением Кабмина в Украине разрешена работа рынков. При этом, они должны соблюдать установленные правила, предусмотрен контроль за их соблюдением. Кроме того, Госпродпотребслужба должна проводить ежедневные внеплановые проверки соблюдения продуктовыми рынками противоэпидемических требований; а также обеспечить присутствие не менее двух инспекторов на каждом рынке в течение всего времени его работы и проведение ими внеплановых проверок.
Так, согласно решнию Кабмина, в Украине вновь разрешается:
Мэр Киева Виталий Кличко недавно презентовал план Киева по выходу из карантина. А сегодня, 5 мая, он сообщил о разрешении работать кофейням на вынос.
Кроме того, в Киеве открыли три рынка "Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной". А завтра, 6 мая, работу возобновят - Печерский и Владимирский рынки.
При этом, прогулки в парках по-прежнему запрещены, транспорт курсирует с ограничениями (только по пропускам).