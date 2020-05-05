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Карантин в Украине продлили, но с ослаблениями: что работает уже сейчас

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 17:41
Карантин в Украине продлили, но с ослаблениями: что работает уже сейчас
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин решил продлить карантин в Украине до 22 мая

Карантин в Украине решением Кабмина продлен до 22 мая, однако, с 11 мая начнется первый этап ослабления ограничений. Подробнее о том, как в стране будут снимать карантин и что работает уже сейчас - в материале РБК-Украина.

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 22 мая

Кабмин на заседании 4 мая принял решение о продлении карантина в Украине до 22 мая. Однако, в одном из интервью премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что и это не окончательная дата.

На период карантина в Украине была введена серия жестких ограничений. "Тотальный карантин" затронул в частности малый и средний бизнес. По всей стране были закрыты общепиты, кафе, рестораны, рынки, магазины (кроме продуктовых), ТРЦ, кинотеатры и кино. Кроме того, с существенными ограничениями курсирует городской транспорт, а в Киеве, Харькове и Днепре закрыто метро. Также на время карантина приостановлена работа пригородных электричек, поездов, автобусов, запрещены междугородние пассажирские перевозки, закрыта граница.

Кабмин разработал план выхода из карантина в пять этапов

Кабинет министров Украины презентовал план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов, а первый начинается уже с 11 мая.

Карантин в Украине продлили, но с ослаблениями: что работает уже сейчас

Так, согласно плану Кабмина, с 11 мая предусмотрены, в частности,такие смягчения:

  • разрешаются прогулки в парках и скверах;
  • откроются салоны красоты;
  • смогут работать летние площадки кафе и ресторанов;
  • общепиты смогут работать на вынос;
  • возобновят работу нотариусы, адвокаты, стоматологи;
  • разрешается отповая и розничная торговля.

Стоит отметить, что полный перечень смягчений будет известен в ближайшие дни, после того, как будет опубликовано соответствующее решение Кабмина.

В Украине возобновили работу закрытые на карантин рынки

С 30 апреля решением Кабмина в Украине разрешена работа рынков. При этом, они должны соблюдать установленные правила, предусмотрен контроль за их соблюдением. Кроме того, Госпродпотребслужба должна проводить ежедневные внеплановые проверки соблюдения продуктовыми рынками противоэпидемических требований; а также обеспечить присутствие не менее двух инспекторов на каждом рынке в течение всего времени его работы и проведение ими внеплановых проверок.

Минздрав разрешил плановые операции, запрещенные на карантине

Так, согласно решнию Кабмина, в Украине вновь разрешается:

  • оказание медпомощи в больницах, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, где число заполненных коек составляет менее 50%;
  • оказание медпомощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
  • оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
  • оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
  • оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
  • проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни.

Как Киев выходит из карантина

Мэр Киева Виталий Кличко недавно презентовал план Киева по выходу из карантина. А сегодня, 5 мая, он сообщил о разрешении работать кофейням на вынос.

Кроме того, в Киеве открыли три рынка "Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной". А завтра, 6 мая, работу возобновят - Печерский и Владимирский рынки.

При этом, прогулки в парках по-прежнему запрещены, транспорт курсирует с ограничениями (только по пропускам).

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