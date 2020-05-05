МОЗ опублікував правила відвідування парків: дозволені зони відпочинку і заняття спортом

В Україні з 11 травня в рамках ослаблення карантинних заходів, в парках будуть дозволені з обмеженнями зони відпочинку і заняття спортом. Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я.

Так, у парках і скверах повинні бути облаштовані туалети, і зони з наявністю рідкого мила і антисептиків на вході в зону відпочинку. Заборонено проведення організаційних заходів, а також робота атракціонів.

При цьому відвідувачі мають право:

користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики і в групах не більше 3 осіб;

використовувати рекреаційні зони для індивідуальних пробіжок і занять спортом з дотриманням належного соціального дистанціювання та правил, встановлених адміністрацією.

Нагадаємо, 4 травня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня. При цьому ослаблення карантинних обмежень почнеться вже з 11 числа. Тоді будуть відкриті парки і сквери, робота перукарень та салонів краси, точки продажу непродовольчих товарів, дозволять роботу літніх майданчиків, а також роботу закладів громадського харчування на "винос".

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль допустив продовження карантину після 22 травня. При цьому планується введення наступних етапів ослаблення обмежень.