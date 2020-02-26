Минздрав определил опорные базы для зараженных коронавирусом в Украине

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Опорные базы готовы принимать зараженных коронавирусом

В каждой области Украины определено по 2 опорные базы, которые будут принимать зараженных коронавирусом пациентов. Об этом во время брифинга в Кабмине заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, определенные учреждения готовы принимать больных коронавирусом граждан и проводить реанимационные мероприятия.

"В каждой области у нас определено по две опорные базы, которые будут принимать первые случаи. В каждой и этих опорных баз есть инфекционные боксы в инфекционных отделениях, есть аппараты искусственной вентиляции легких, есть кислородные концентраторы или централизованный подвод кислорода. То есть они готовы оказывать реанимационные мероприятия", - заявил он.

Напомним, ранее советник премьер-министра Украины Антон Турупалов сообщил результаты 48 анализов на коронавирус, которые были отобраны в эвакуированных из Уханя. Турупалов заявил, что все 48 тестов на коронавирус оказались отрицательными.

Также РБК-Украина писало, что на контрольно-пропускном пункте "Тиса" в Закарпатской области пограничники обнаружили температуру у пассажирки автобуса, который направлялся в Украину из Италии. Автобус, в котором ехала гражданка, изолировали, а пассажиров отправили на обследование.

Добавим, что из-за вспышки коронавируса COVID-2019 в Европе на всех пунктах пропуска на границе Украины ввели обязательную проверку температуры прибывших граждан.