У пассажира автобуса, следовавшего из Италии в Украину, обнаружили температуру

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Автобус изолировали, а всех, кто контактировал с женщиной, направили на обследование

На контрольно-пропускном пункте "Тиса" в Закарпатской области, где усилен контроль из-за коронавируса, пограничники обнаружили температуру у пассажирки автобуса, который направлялся в Украину из Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что автобус ехал из Италии. Об инциденте пограничники сразу сообщили медикам. Сам автобус изолировали, а всех, кто контактировал с женщиной, направили на обследование.

Также отмечается, что в настоящее время отсутствует подтвержденный диагноз об инфицировании коронавирусом кого-то из пассажиров автобуса.

Как известно, по состоянию на 26 февраля в Украине ни одного случая инфицирования коронавирусом COVID-19 не обнаружено.

Напомним, из-за вспышки китайского вируса в Европе на всех пунктах пропуска на границе Украины ввели обязательную проверку температуру прибывших граждан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на территории Закарпатской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19. Таким образом в регионе не могут определить с помощью теста наличие вируса у людей, которые прибывают в Украину из Европейского союза через пограничные пункты пропуска.