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МОЗ визначив опорні бази для заражених коронавірусом в Україні

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 15:16
МОЗ визначив опорні бази для заражених коронавірусом в Україні
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Опорні бази готові приймати заражених коронавірусом

У кожній області України визначено по 2 опорні бази, які будуть приймати заражених коронавірусом пацієнтів. Про це під час брифінгу в Кабміні заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, визначені заклади готові приймати хворих коронавірусом громадян та проводити реанімаційні заходи.

"У кожній області у нас визначено по дві опорні бази, які будуть приймати перші випадки. В кожній і цих опорних баз є інфекційні бокси в інфекційних відділеннях, є апарати штучної вентиляції легень, є кисневі концентратори або централізоване підведення кисню. Тобто вони готові надавати реанімаційні заходи", - заявив він.

Нагадаємо, раніше радник прем’єр-міністра України Антон Турупалов повідомив результати 48 аналізів на коронавірус, які було відібрано в евакуйованих з Уханя. Турупалов заявив, що всі 48 тестів на коронавірус виявилися негативними.

Також РБК-Україна писало, що на контрольно-пропускному пункті "Тиса" у Закарпатській області прикордонники виявили температуру в пасажирки автобусу, який прямував до України з Італії. Автобус, в якому їхала громадянка, ізолювали, а пасажирів відправили на обстеження.

Додамо, що через спалах коронавірусу COVID-2019 в Європі на всіх пунктах пропуску на кордоні України ввели обов’язкову перевірку температури прибулих громадян.

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