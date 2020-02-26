Стали известны результаты 48 тестов на коронавирус в Новых Санжарах

Фото: обсервация в Новых Санжарах (facebook com Oleksandr Makhov)

Результаты тестов на коронавирус - негативные

Тесты на коронавирус не обнаружили инфицирования в 48 эвакуированных из китайского Уханя, которые находятся в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары". Об этом на брифинге заявил советник премьер-министра Украины Антон Турупалов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Турупалова, сегодня стали известны первые результаты тестов на коронавирус, которые были взяты в эвакуированных из Уханя.

"Мы сегодня получили первые результаты. Это для нас хорошая новость. 48 проб, результаты которых сегодня к нам поступили, оказались негативными. То есть, мы точно знаем, что 48 человек, которые здесь находятся, у них нет коронавирус", - заявил он.

Советник главы правительства добавил, что о результатах остальных тестов на коронавирус будет сообщено отдельно.

"Ожидаем, что они (тесты - ред.) будут такие же. В любом случае Полтавская область и любая другая область готова к любым результатам и готова реагировать, если будут другие результаты, то оперативно, по плану, будет реагирование", - отметил Турупалов.

Брифінг щодо ситуації в обсервації у Нових Санжарах Опубліковано Кабінет Міністрів України Середа, 26 лютого 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в медцентре "Новые Санжары" завершили отбор проб на коронавирус у всех людей, помещенных на обсервацию, включая медицинский и обслуживающий персонал.

Кроме того, директор Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин сообщал, что результаты тестов на коронавирус COVID-19 в эвакуированных из Китая украинцев станут известны 26 февраля.