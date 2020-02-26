Минздрав назвал алгоритм действий на границе для предотвращения коронавируса

Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм действий на границе для предотвращения коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, назначенный главным санитарным врачом, на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко рассказал, что температурный скрининг позволяет вовремя посмотреть и изолировать человека для проведения исследования.

"Температурный скрининг - это не панацея, это один из элементов защиты наших границ от проникновения особо опасных инфекций, в том числе коронавируса. Температурный скрининг позволяет нам вовремя посмотреть и изолировать человека для проведения исследования. В то же время мы записываем все контактные лица, которые путешествуют из стран, где зафиксирована внутренняя государственная передача коронавирусной инфекции", - отметил он.

Ляшко добавил, что в дальнейшем, в течение инкубационного периода, с ними будут общаться эпидемиологи, семейные врачи или другие врачи по месту жительства.

"Также мы разработали памятку о самоизоляции - алгоритм, который введен в большинстве стран мира. Когда люди, которые посещали страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, рекомендуют проходить обсерватор в домашних условиях и значительно уменьшить контакты с другими людьми для того, чтобы предотвратить возможное распространение инфекционной болезни ", - сообщил он.

В Минздраве отметили, любом случае надо позвонить врачу, не посещать его, рассказать свой туристический анамнез и после этого врачом будет принято решение: либо "скорая" госпитализирует или приедут домой к больному человеку.

"Проверять людей будут инфокрасными термометрами, в лобной части головы и при определенных температурных сигналах", - отметил Ляшко.

Также вчера Минздрав опубликовал рекомендации для защиты от коронавируса. Для защиты от коронавируса украинцам советуют избегать контактов с людьми с признаками высокой температуры и кашлем.

Добавим, на границе с Венгрией начался температурный скрининг людей, которые едут в Украину.