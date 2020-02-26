МОЗ назвав алгоритм дій на кордоні для запобігання коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України оновило алгоритм дій на кордоні для запобігання коронавірусу. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, призначений головним санітарним лікарем, на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко розповів, що температурний скринінг дозволяє вчасно подивитись і ізолювати людину для проведення дослідження.

"Температурний скринінг - це не панацея, це один з елементів захисту наших кордонів від проникнення особливо небезпечних інфекцій, в тому числі коронавірусу. Температурний скринінг дозволяє нам вчасно подивитись і ізолювати людину для проведення дослідження. В той же час ми записуємо всі контактних осіб, які подорожують з країн, де зафіксована внутрішньокраїнна передача коронавірусної інфекції", - зазначив він.

Ляшко додав, що надалі, впродовж інкубаційного періоду, з ними будуть спілкуватись епідеміологи, сімейні лікарі або інші лікарі за місцем проживання.

"Також ми розробили пам'ятку про самоізоляцію - алгоритм, який запроваджений у більшості країн світу. Коли люди, які відвідували країни, в яких зареєстровані випадки коронавірусної інфекції, рекомендують проходити обсерватор в домашніх умовах і значно зменшити контакти з іншими людьми для того, щоб запобігти можливому поширенню інфекційної хвороби", - повідомив він.

У МОЗ зазначили, що у будь-якому випадку треба зателефонувати лікарю, не відвідувати його, розповісти свій туристичний анамнез і після цього лікарем буде прийнято рішення: або "швидка" госпіталізує або приїдуть додому до хворої людини.

"Перевіряти людей будуть інфочервоними термометрами, в лобовій частині голови і при певних температурних сигналах", - зазначив Ляшко.

Також вчора МОЗ опублікував рекомендації для захисту від коронавірусу. Для захисту від коронавірусу українцям радять уникати контактів з людьми з ознаками високої температури і кашлем.

Додамо, на кордоні з Угорщиною почався температурний скринінг людей, які їдуть в Україну.