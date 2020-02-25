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На границе с Венгрией начался температурный скрининг въезжающих в Украину

Новости » Общество     25.02.2020 - 12:28
На границе с Венгрией начался температурный скрининг въезжающих в Украину
Фото: усиленные меры на границе с Венгрией (dpsu.gov.ua)

Меры введены из-за распространения коронавируса в Италии

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" в связи с распространением коронавируса в Италии начали проводить температурный скрининг людей, которые едут в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

Сообщается, что пограничники обеспечены необходимыми приборами для измерения температуры и средствами защиты. Отметим, этот пункт пропуска является крупнейшим направлением въезда украинских граждан и граждан Италии в Украину. Через него выполняются нерегулярные рейсы в Италию - около 500 микроавтобусов в неделю.

В дальнейшем такой же режим будет вводиться и в других пунктах пропуска.

Кроме того, обязательная температурная проверка пассажиров из Италии также начата в международных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

Напомним, по состоянию на 25 февраля коронавирусом в мире заболели более 80 тыс. человек. В Италии число зараженных превысило 200, в стране фиксируются летальные случаи.

Также сегодня стало известно, что в Китае разрабатывают пероральную вакцину от коронавируса.

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