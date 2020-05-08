ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав назвал области, где зафиксировано наибольшее число новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 09:39
Минздрав назвал области, где зафиксировано наибольшее число новых случаев COVID-19
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области

Минздрав назвал области, где за последние сутки зафиксировали больше всего случаев коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской - 44 областях и городе Киеве - 46", - заявил Степанов.

Напомним, в Минздраве Украины сообщили о количество зараженных инфекцией по состоянию на 8 мая, за сутки заразились 504 человек. Отметим, в Украине второй день фиксируют более полутысячи новых случаев COVІD-19.

Также за последние 24 часа от коронавируса в Украине выздоровело рекордное количество граждан. За последние сутки вылечились 310 человек.

РБК-Украина писало, что во Львовской области заразились коронавирусом за сутки 65 человек, собирают штаб быстрого реагирования. Всего в Львове и области подтверждено 660 случаев инфицирования.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев В Украине второй день фиксируют более полутысячи новых случаев COVID-19
Новости Украины Коронавирус
News
On Top