Минздрав назвал области, где зафиксировано наибольшее число новых случаев COVID-19

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области

Минздрав назвал области, где за последние сутки зафиксировали больше всего случаев коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской - 44 областях и городе Киеве - 46", - заявил Степанов.

Напомним, в Минздраве Украины сообщили о количество зараженных инфекцией по состоянию на 8 мая, за сутки заразились 504 человек. Отметим, в Украине второй день фиксируют более полутысячи новых случаев COVІD-19.

Также за последние 24 часа от коронавируса в Украине выздоровело рекордное количество граждан. За последние сутки вылечились 310 человек.

РБК-Украина писало, что во Львовской области заразились коронавирусом за сутки 65 человек, собирают штаб быстрого реагирования. Всего в Львове и области подтверждено 660 случаев инфицирования.