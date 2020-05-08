МОЗ назвав області, де зафіксована найбільша кількість нових випадків COVID-19

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Львівській області

МОЗ назвав області, де за останню добу зафіксували найбільше випадків коронавірусу. Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Львівській області.

"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській області - 65, Чернівецькій - 49, Закарпатській - 44 областях та місті Києві - 46", - заявив Степанов.

Нагадаємо, в МОЗ Україні повідомили про кількість заражених інфекцією станом на 8 травня, за добу заразились 504 людей. Зазначимо, в Україні другий день фіксують більше півтисячі нових випадків COVІD-19.

Також за останні 24 години від коронавірусу в Україні одужала рекордна кількість громадян. За останню добу вилікувались 310 осіб.

РБК-Україна писало, що у Львівській області заразилися коронавірусом за добу 65 людей, збирають штаб швидкого реагування. Всього у Львові і області підтверджено 660 випадків інфікування.