Минздрав назвал число студентов, которых могут привлечь к борьбе с COVID-19

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Студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мер

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько студентов могут привлечь к борьбе с коронавирусной болезнью. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что студенты привлекаются не для оказания медицинской помощи.

"Студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мер, связанных с борьбой с COVID-19. Есть анкеты, которые студенты могут заполнять. На сегодня количество заполненных анкет от наших студентов уже около 1100. Но они привлекаются, еще раз подчеркиваю, не для оказания медицинской помощи", - пояснил глава Минздрава.

Напомним, Степанов отметил, что министерство получает тревожные сигналы из регионов в рамках аудита системы здравоохранения Украины. Так, Минздрав на прошлой неделе запустил аудит системы здравоохранения.

Как писало РБК-Украина, на утро 14 апреля в Украине заразились коронавирусом COVID-19 3372 человек. При этом 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев. Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях.

Отметим также, в Украине за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли 5 человек. По последним данным Минздрава, по состоянию на 9 утра 14 апреля от COVID-19 в Украине скончались 98 человек.