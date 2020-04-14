Сигналы тревожные: Минздрав запустил аудит системы здравоохранения

Фото: Максим Степанов (УНИАН)

Минздрав получает тревожные сигналы из регионов

Министерство здравоохранения получает тревожные сигналы из регионов в рамках аудита системы здравоохранения Украины. Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Министерство здравоохранения на прошлой неделе запустило аудит системы здравоохранения.

"Кроме вопросов, связанных с COVID-19, который все равно закончится, и мы это с вами понимаем, у нас еще есть существование нашей системы здравоохранения. И на прошлой неделе мы начали аудит этой системы в целом. Пока могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов, - они тревожные", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус истощает системы здравоохранения во всем мире. Стремительный рост востребованности в медицинских учреждениях и медицинских работниках представляет опасность.

Отметим, по состоянию на утро 14 апреля в Украине подтверждены 3372 случая коронавируса. За последние сутки выявили 270 новых случаев COVID-19. При этом за 12 апреля умерли 5 заболевших пациентов. Всего количество жертв коронавируса в Украине составляет 98 человек.