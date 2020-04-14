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МОЗ назвало число студентів, яких можуть залучити до боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 10:13
МОЗ назвало число студентів, яких можуть залучити до боротьби з COVID-19
Ілюстративне фото (УНІАН)

Студенти залучаються як волонтери для організаційно-технічних заходів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, скільки студентів можуть залучити до боротьби з коронавірусною хворобою. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що студенти залучаються не для надання медичної допомоги.

"Студенти залучаються як волонтери для організаційно-технічних заходів, пов'язаних з боротьбою з COVID-19. Є анкети, які студенти можуть заповнювати. На сьогодні кількість заповнених анкет від наших студентів вже близько 1100. Але вони залучаються, ще раз підкреслюю, не для надання медичної допомоги", - пояснив глава МОЗ.

Нагадаємо, Степанов зазначив, що міністерство отримує тривожні сигнали з регіонів у рамках аудиту системи охорони здоров'я України. Так, МОЗ минулого тижня запустив аудит системи охорони здоров'я.

Як писало РБК-Україна, на ранок 14 квітня в Україні заразилися коронавірусом COVID-19 3372 людини. При цьому 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків. Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Відзначимо також, в Україні за останню добу від коронавірусу COVID-19 померли 5 людей. За останніми даними МОЗ, станом на 9 ранку 14 квітня від COVID-19 в Україні померли 98 осіб.

В Україні зростає кількість заражених COVID-19: список областей Тривожні сигнали: МОЗ запустив аудит системи охорони здоров'я
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірус
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