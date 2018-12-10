Минздрав направил в регионы почти 400 тыс. вакцин от кори

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Следующая поставка вакцин от кори планируется на конец декабря 2018 года

Министерство здравоохранения Украины отправило в регионы 392 200 доз вакцин КПК (корь-парорит-краснуха) производства США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что приоритетной является поставка вакцин в западные области, где на сегодняшний день зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости корью. Все вакцины качественные и эффективные, преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения.

"Минздрав Украины призывает департаменты здравоохранения ОГА максимально оперативно сделать дальнейшее перераспределение в пределах области, а также контролировать ситуацию с остатками вакцин в учреждениях здравоохранения области", - отметили в пресс-службе.

Также добавили, что является недопустимым явление дефицита вакцин при полной обеспеченности, а если такая ситуация возникает - в министерстве причиной этого называют нескоординированность действий местной власти.

Следующая поставка вакцин против кори, по данным Минздрав, планируется на конец декабря 2018 года.

Напомним, в Киеве в течение ноября 2018 года врачи зарегистрировали более 250 случаев заболевания корью. Среди детей за этот период - 141 подтвержденный случай заболевания корью.