Заболеваемость корью в Украине выросла на 11,5 % за последнюю неделю

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В течение недели корью заболели почти 2,4 тыс. украинцев

В Украине заболеваемость корью продолжает расти и за последнюю неделю статистика заболеваемости увеличилось на 11,5% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министертсва здравоохранения.

В частности, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 48 неделю корью заболели 2 384 человека - 741 взрослый и 1 603 ребенка.

В Минздраве отметили, что вакцинация - единственный надежный способ защиты от кори. Также добавили, что сейчас в каждой области Украины достаточно качественных и эффективных вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

"Минздрав призывает родителей обязательно вакцинировать детей, придерживаясь сроков Календаря прививок, и как можно скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию. Прививаться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут безвозмездно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее в Минздраве отмечали, что темпы распространения заболеваемости корью в Украине могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году.