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МОЗ направило у регіони майже 400 тис. вакцин від кору

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 11:23
МОЗ направило у регіони майже 400 тис. вакцин від кору
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наступна поставка вакцин від кору планується на кінець грудня 2018 року

Міністерство охорони здоров'я України відправило в регіони 392 200 доз вакцин КПК (кір-парорит-краснуха) виробництва США. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.

Зазначається, що пріоритетною є поставка вакцин в західні області, де на сьогодні зареєстровано найвищий рівень захворюваності на кір. Усі вакцини якісні і ефективні, прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"МОЗ України закликає департаменти охорони здоров'я ОДА максимально оперативно зробити подальший перерозподіл в межах області, а також контролювати ситуацію із залишками вакцин  в закладах охорони здоров’я області", - зазначили у прес-службі.

Також додали, що неприпустимим є явище дефіциту вакцин при повній забезпеченості, а якщо така ситуація виникає - у міністерстві причиною цього називають нескоординованість дій місцевої влади.

Наступна поставка вакцин проти кору, за даними МОЗ, планується  на кінець грудня 2018 року.

Нагадаємо, у Києві протягом листопада 2018 року лікарі зареєстрували понад 250 випадків захворювання на кір. Серед дітей за цей період - 141 підтверджений випадок захворювання на кір.

Київські лікарі зареєстрували понад 250 випадків кору у листопаді Захворюваність на кір в Україні продовжує зростати
Теми: Кір в Україні
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