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Минздрав: летальность от COVID-19 среди пожилых людей превышает 5%

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 19:54
Минздрав: летальность от COVID-19 среди пожилых людей превышает 5%
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В возрастной категории до 50 лет смертность составляет менее 1%

В Центре общественного здоровья обнародовали данные о смертности от коронавируса в Украине среди различных возрастных групп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦОЗ.

По данным ЦОЗ, смертность от коронавируса среди украинцев в возрасте от 50 лет составляет 5,1%. При этом в возрастной категории до 50 лет в Украине летальность на уровне 0,6 процента.

Отмечается, что самый высокий риск развития осложнений COVID-19 имеют люди с сопутствующими заболеваниями.

"74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а в некоторых лиц были сочетания заболеваний", - добавили в ЦОЗ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае несоблюдения карантинных ограничений в период Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом в Украине может вырасти до 10% населения. Вспышку могут повлечь большие скопления людей на Пасху.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что общий уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7% от количества случаев. Степанов подчеркнул, что это значительно ниже среднемирового показателя.

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