ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7%

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 15:00
Уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7%
Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

В Украине умирают 2,7% заболевших коронавирусом

Уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7%. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

По его словам, уровень смертности в Украине составляет 2,7% от количества зараженных коронавирусом, и это значительно ниже среднемирового показателя.

Кроме того, на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты. А комиссии по проверке больниц в регионах показали, что, несмотря на хорошую статистику от местной власти, у медиков есть немало проблем.

"В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питании врачей. Особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии", - говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что деньги на это были выделены. А обеспечить предоставление услуг должна местная власть.

Напомним, за минувшие сутки в Украине был установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом - Минздрав зафиксировал 500 новых случаев заражения. Общее число зараженных в стране выросло до 4662 человек.

В Харьковской области на карантин полностью закроют населенный пункт
Новости Украины преступленияМаксим СтепановКоронавирус
News
On Top