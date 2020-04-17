Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

В Украине умирают 2,7% заболевших коронавирусом

Уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7%. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

По его словам, уровень смертности в Украине составляет 2,7% от количества зараженных коронавирусом, и это значительно ниже среднемирового показателя.

Кроме того, на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты. А комиссии по проверке больниц в регионах показали, что, несмотря на хорошую статистику от местной власти, у медиков есть немало проблем.

"В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питании врачей. Особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии", - говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что деньги на это были выделены. А обеспечить предоставление услуг должна местная власть.

Напомним, за минувшие сутки в Украине был установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом - Минздрав зафиксировал 500 новых случаев заражения. Общее число зараженных в стране выросло до 4662 человек.