От 2 до 10% населения: Зеленский назвал возможное число больных COVID-19 в Украине

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

При 10% заболеваемости "медики будут выбирать, кому жить"

После Пасхи коронавирусом в Украине могут заболеть от 2% до 10% населения. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что на сегодня в Украине более 4,5 тысячи заболевших.

"Из них 150 летальных. Если будет большое скопление, волна может появиться именно после Пасхи. Мы можем иметь страшную статистику. От 2 до 10% заболевших от всего украинского населения", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что все, кто не самоизолируется на Пасху, поставит медиков перед выбором, как в Италии.

"Если будет от 2 до 10% больных, медики будут выбирать, кому из украинцев жить дальше", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7%.

Кроме того, сегодня на совещании у президента заявили, что Украина еще не достигла пика заболевания коронавирусом.