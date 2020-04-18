ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ: летальність від COVID-19 серед літніх людей перевищує 5%

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 19:54
МОЗ: летальність від COVID-19 серед літніх людей перевищує 5%
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У віковій категорії до 50 років смертність становить менше 1%

У Центрі громадського здоров'я оприлюднили дані про смертність від коронавірусу в Україні серед різних вікових груп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦГЗ.

За даними ЦГЗ, смертність від коронавірусу серед українців віком від 50 років складає 5,1%. При цьому у віковій категорії до 50 років в Україні летальність на рівні 0,6 відсотка.

Зазначається, що найвищий ризик розвитку ускладнень COVID-19 мають люди із супутніми захворюваннями.

"74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання", - додали в ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення. Спалах можуть спричинити великі скупчення людей на Великдень.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що загальний рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7% від кількості випадків. Степанов наголосив, що це значно нижче середньосвітового показника.

Коронавірус підтвердили ще у трьох прикордонників У Дніпропетровській області підтвердили нові захворювання COVID-19
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипреступленияКоронавірус
News
On Top