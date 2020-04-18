МОЗ: летальність від COVID-19 серед літніх людей перевищує 5%

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У віковій категорії до 50 років смертність становить менше 1%

У Центрі громадського здоров'я оприлюднили дані про смертність від коронавірусу в Україні серед різних вікових груп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦГЗ.

За даними ЦГЗ, смертність від коронавірусу серед українців віком від 50 років складає 5,1%. При цьому у віковій категорії до 50 років в Україні летальність на рівні 0,6 відсотка.

Зазначається, що найвищий ризик розвитку ускладнень COVID-19 мають люди із супутніми захворюваннями.

"74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання", - додали в ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення. Спалах можуть спричинити великі скупчення людей на Великдень.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що загальний рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7% від кількості випадків. Степанов наголосив, що це значно нижче середньосвітового показника.