ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав Казахстана уточнил число жертв авиакатастрофы

Новости » Происшествия     27.12.2019 - 11:10
Минздрав Казахстана уточнил число жертв авиакатастрофы
Фото: авиакатастрофа в Казахстане (tengrinews.kz)

По данным Минздрава, погибли 12 человек в результате авиакатастрофы в Казахстане

Министерство здравоохранения опубликовало список погибших в результате авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

По данным Минздрава, погибли 12 человек. Также отмечается, что 53 человека были госпитализированы в больницы Алма-Аты.

"В больницы города Алматы госпитализированы 53 пострадавших, из них девять детей. На 12:50 по местному времени (8:50 по киевскому времени, - ред.) состояние десяти взрослых оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении Минздрава.

Однако, руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев, сообщал, что на месте погибли 14 человек и один человек скончался в больнице.

Ранее сообщалось о 49 пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане. Среди которых двое украинцев.

Власти заявили, что авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов. МВД страны открыло дело. Кроме того, по поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

В Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек

Число пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане приближается к 50 Авиакатастрофа в Казахстане: все подробности
Новости Украины КазахстанавиакатастрофаЖертвы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь