Минздрав Казахстана уточнил число жертв авиакатастрофы

Фото: авиакатастрофа в Казахстане (tengrinews.kz)

По данным Минздрава, погибли 12 человек в результате авиакатастрофы в Казахстане

Министерство здравоохранения опубликовало список погибших в результате авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

По данным Минздрава, погибли 12 человек. Также отмечается, что 53 человека были госпитализированы в больницы Алма-Аты.

"В больницы города Алматы госпитализированы 53 пострадавших, из них девять детей. На 12:50 по местному времени (8:50 по киевскому времени, - ред.) состояние десяти взрослых оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении Минздрава.

Однако, руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев, сообщал, что на месте погибли 14 человек и один человек скончался в больнице.

Ранее сообщалось о 49 пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане. Среди которых двое украинцев.

Власти заявили, что авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов. МВД страны открыло дело. Кроме того, по поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

В Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек