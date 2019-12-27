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Число пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане приближается к 50

Новости » Происшествия     27.12.2019 - 10:56
Число пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане приближается к 50
Фото: крушение самолета в Казахстане (twitter.com/yujanka1925)

Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане 18 находятся в тяжелом состоянии

В медицинские учреждения Алматы госпитализированы 49 пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщил вице-премьер страны Роман Скляр, сообщают казахские СМИ.

Среди пострадавших 18 находятся в тяжелом состоянии. Пострадали двое украинцев. Скляр отметил, что спасательные работы продолжаются.

Брифинг в аэропорту Алматы по крушению самолета “Бек Эйр”. Выступает заместитель премьер-министра Роман Скляр

Опубліковано Tengrinews.kz Четвер, 26 грудня 2019 р.

По его словам, найдены бортовые самописцы, они изъяты для расследования.

Ранее сообщалось о 15 погибших в результате крушения самолета в Казахстане, но власти говорят о 12 жертвах.

Также Скляр заявлял, что авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов. МВД страны открыло дело. Кроме того, по поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

Очевидцы потерпевшего крушение самолета в Казахстане рассказали об авиакатастрофе. Пассажиры вылезали из лайнера по обледенелому крылу через иллюминатор.

Напомним, сегодня ночью в Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. На борту было 93 пассажира, в том числе 3 ребенка. И 5 членов экипажа.

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