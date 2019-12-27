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МОЗ Казахстану уточнив кількість жертв авіакатастрофи

Новини » Надзвичайні події     27.12.2019 - 11:10
МОЗ Казахстану уточнив кількість жертв авіакатастрофи
Фото: авіакатастрофа в Казахстані (tengrinews.kz)

За даними МОЗ, загинули 12 людей в результаті авіакатастрофи в Казахстані

Міністерство охорони здоров'я опублікувало список загиблих в результаті авіакатастрофи в Казахстані. Про це повідомляє видання Tengrinews.kz.

За даними МОЗ, загинули 12 людей. Також наголошується, що 53 людини були госпіталізовані в лікарні Алма-Ати.

"В лікарні міста Алмати госпіталізовані 53 постраждалих, з них дев'ять дітей. На 12:50 за місцевим часом (8:50 за київським часом, - ред.) стан десяти дорослих оцінюється як украй важкий", - йдеться в повідомленні Моз.

Проте, керівник управління громадського здоров'я міста Тлеухан Абилдаєв, повідомляв, що на місці загинуло 14 людей і один чоловік помер у лікарні.

Раніше повідомлялося про 49 постраждалих в результаті кататсрофи літака в Казахстані. Серед яких двоє українців.

Влада заявила, що авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів. МВС країни відкрило справу. Крім того, за дорученням президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва створена урядова комісія на чолі з прем'єр-міністром.

У Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей.

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