Минздрав не исключает режим "красной зоны" для всей Украины

Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины. Это возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".
По состоянию на 8 сентября в Украине 74 тысячи активных больных коронавирусом, что приводит к переполнению "стационаров" больниц.
"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - добавили в ведомстве.
При этом правительство и дальше планирует двигаться по пути адаптивного карантина, чтобы не ограничивать работу бизнеса.
Ранее сообщалось, что в Офисе президента связывают нарушения карантина в регионах "красной зоны" с приближением местных выборов.
Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает возможность продления карантина.