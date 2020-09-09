МОЗ не виключає режим "червоної зони" для всієї України

Міністерство охорони здоров'я не виключає можливість введення режиму "червоної зони" для всієї України. Це можливо у разі погіршення епідемічної ситуації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на саботаж карантину в регіонах".

Станом на 8 вересня в Україні 74 тисячі активних хворих коронавірусом, що призводить до переповнення "стаціонарів" лікарень.

"У разі погіршення епідемічної ситуації не виключено, що уряд буде змушений ввести режим "червоної зони" для всієї країни, щоб стримати зростання захворюваності. Тому що здоров'я нації - головний пріоритет уряду", - додали у відомстві.

При цьому уряд і надалі планує рухатися по шляху адаптивного карантину, щоб не обмежувати роботу бізнесу.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента пов'язують порушення карантину в регіонах "червоної зони" з наближенням місцевих виборів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до листопада.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає можливість продовження карантину.