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Минздрав хочет стимулировать развитие системы добровольного медстрахования

Украина, Пятница 02 октября 2020 12:16
Минздрав хочет стимулировать развитие системы добровольного медстрахования
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения хочет стимулировать развитие системы добровольного медицинского страхования в Украине. Для этого министерство планирует осуществить комплекс мероприятий.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

"Мы настроены на серьезные изменения в системе финансирования медицины, в том числе добровольного медицинского страхования. Я считаю, что у нас есть большой потенциал по развитию этого сегмента страхового рынка", - сказал министр.

Он подчеркнул необходимость избавиться от такого понятия как неформальный платеж и построить абсолютно понятную и прозрачную систему финансирования медпомощи.

По словам Степанова, для того, чтобы простимулировать развитие добровольного медстрахования, нужно на законодательном уровне создать прозрачные и понятные условия для работы страховых компаний, а также максимально мотивировать работодателей и граждан пользоваться этим инструментом.

Так, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью РБК-Украина в январе этого года заявил, что в Раду будет подан законопроект о медстраховании.

Напомним, с 1 апреля в рамках медреформы стартовала программа медицинских гарантий - перечень услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.

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Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраиныстрахованиеМаксим Степанов
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