ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав назвал дату запуска программы медицинских гарантий для украинцев

Новости » Общество     22.11.2019 - 17:57
Минздрав назвал дату запуска программы медицинских гарантий для украинцев
Фото: Зоряна Скалецкая (Виталий Носач/РБК-Украина)

В бюджете-2020 на программу заложено более 70 млрд гривен

С 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий - перечня услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в программу войдут реимбурсация лекарственных средств, услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации.

Указано, что в государственном бюджете Украины на 2020 год на финансирование программы медицинских гарантий предусмотрено 72 млрд гривен. Уже несколько месяцев учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и экстренную медицинскую помощь, готовятся к переходу на новую систему финансирования, чтобы получать государственные средства от НСЗУ.

Кроме того, с 2020 года будет расширяться программа бесплатных или с небольшой доплатой медикаментов "Доступные лекарства". Сейчас это медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. На них в государственном бюджете заложено 2,1 млрд грн. В будущем программа расширится дополнительными препаратами, в частности, инсулинами.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Министерстве здравоохранения нарабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности врача.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября Минздрав анонсировал проведение аудита в ряде медучреждений. В частности, в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок.

Минздрав нарабатывает закон об обязательном страховании ответственности врача В Минздраве не исключают очередных увольнений
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинымедреформаЗоряна Скалецкая
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь