Минздрав назвал дату запуска программы медицинских гарантий для украинцев

Фото: Зоряна Скалецкая (Виталий Носач/РБК-Украина)

В бюджете-2020 на программу заложено более 70 млрд гривен

С 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий - перечня услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в программу войдут реимбурсация лекарственных средств, услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации.

Указано, что в государственном бюджете Украины на 2020 год на финансирование программы медицинских гарантий предусмотрено 72 млрд гривен. Уже несколько месяцев учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и экстренную медицинскую помощь, готовятся к переходу на новую систему финансирования, чтобы получать государственные средства от НСЗУ.

Кроме того, с 2020 года будет расширяться программа бесплатных или с небольшой доплатой медикаментов "Доступные лекарства". Сейчас это медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. На них в государственном бюджете заложено 2,1 млрд грн. В будущем программа расширится дополнительными препаратами, в частности, инсулинами.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Министерстве здравоохранения нарабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности врача.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября Минздрав анонсировал проведение аудита в ряде медучреждений. В частности, в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок.