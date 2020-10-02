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МОЗ хоче стимулювати розвиток системи добровільного медстрахування 

Україна, П'ятниця 02 жовтня 2020 12:16
МОЗ хоче стимулювати розвиток системи добровільного медстрахування 
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров’я хоче стимулювати розвиток системи добровільного медичного страхування в Україні. Для цього міністерство планує здійснити комплекс заходів.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає прес-служба відомства.

"Ми налаштовані на серйозні зміни у системі фінансування медицини, в тому числі добровільного медичного страхування. Я вважаю, що у нас є великий потенціал щодо розвитку цього сегменту страхового ринку", - сказав міністр.

Він підкреслив необхідність позбутися такого поняття як неформальний платіж та побудувати абсолютно зрозумілу та прозору систему фінансування меддопомоги.

За словами Степанова, для того, щоб простимулювати розвиток добровільного медстрахування, потрібно на законодавчому рівні створити прозорі та зрозумілі умови для роботи страхових компаній, а також максимально мотивувати роботодавців та громадян користуватися цим інструментом.

Так, глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в інтерв'ю РБК-Україна у січні цього року заявив, що в Раду буде поданий законопроект про медстрахування.

Нагадаємо, з 1 квітня у рамках медреформи стартувала програма медичних гарантій - переліку послуг, які держава гарантує пацієнтові безкоштовно.

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Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнистрахованиеМаксим Степанов
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