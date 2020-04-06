ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав готовит новые правила дезинфекции и погребения умерших с COVID-19

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 11:44
Минздрав готовит новые правила дезинфекции и погребения умерших с COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко заявил, что в Украине нерационально проводят дезинфекцию

Сегодня, 6 апреля, появятся новые правила дезинфекции и погребения умерших от коронавируса. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня обнародуют два постановления главного санитарного врача.

"Одно будет касаться именно правил дезинфекции, второе - правил и алгоритма захоронения больных с коронавирусом или с подозрением на коронавирусную болезнь", - заявил Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине зачастую нерационально используются дезинфецирующие средства.

Напомним, ранее Ляшко сообщил, что за 12 дней средний суточный темп прироста зараженных коронавирусом составлял 27%. В то же время за последние сутки прирост составил всего 7%.

Однако, несмотря на это, в Украине больше начнут тестировать людей с подозрением на COVID-19. На сегодня в Украине есть около 250 тысяч тестов для высокоточной ПЦР-диагностики.

"Буквально на выходных мы собирались у министра здравоохранения и четко прописывали стратегию увеличения количества тестирований для того, чтобы обеспечить тестированиями все случаи, которые возможны", - заявил Ляшко.

В США зафиксировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
Новости Украины похороныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь