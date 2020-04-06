Минздрав готовит новые правила дезинфекции и погребения умерших с COVID-19

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко заявил, что в Украине нерационально проводят дезинфекцию

Сегодня, 6 апреля, появятся новые правила дезинфекции и погребения умерших от коронавируса. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня обнародуют два постановления главного санитарного врача.

"Одно будет касаться именно правил дезинфекции, второе - правил и алгоритма захоронения больных с коронавирусом или с подозрением на коронавирусную болезнь", - заявил Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине зачастую нерационально используются дезинфецирующие средства.

Напомним, ранее Ляшко сообщил, что за 12 дней средний суточный темп прироста зараженных коронавирусом составлял 27%. В то же время за последние сутки прирост составил всего 7%.

Однако, несмотря на это, в Украине больше начнут тестировать людей с подозрением на COVID-19. На сегодня в Украине есть около 250 тысяч тестов для высокоточной ПЦР-диагностики.

"Буквально на выходных мы собирались у министра здравоохранения и четко прописывали стратегию увеличения количества тестирований для того, чтобы обеспечить тестированиями все случаи, которые возможны", - заявил Ляшко.