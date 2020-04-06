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В Украине увеличат количество тестирований на коронавирус

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 10:36
В Украине увеличат количество тестирований на коронавирус
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Сегодня в Украине около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики

В Украине будет увеличено количество тестирований на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что сегодня в Украине около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики.

"Сегодня у нас есть около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать. И буквально на выходных мы собирались у министра здравоохранения и четко прописывали стратегию увеличения количества тестирований для того, чтобы обеспечить тестированиями все случаи, которые возможны", - заявил Ляшко.

Напомним, в Закарпатской области выздоровела пациентка с диагнозом коронавирус, но еще один человек от COVID-19 умер. Вместе с тем, у 35 жителей области, методом ПЦР, подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 38 смертей из-за коронавируса.

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