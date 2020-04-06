ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ готує нові правила дезінфекції та поховання померлих з COVID-19

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 11:44
МОЗ готує нові правила дезінфекції та поховання померлих з COVID-19
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко заявив, що в Україні нераціонально проводять дезінфекцію

Сьогодні, 6 квітня, з'являться нові правила дезінфекції та поховання померлих від коронавірусу. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні оприлюднять дві постанови головного санітарного лікаря.

"Одна буде стосуватися саме правил дезінфекції, друга - правил і алгоритму поховання хворих з коронавірусом або з підозрою на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні часто нераціонально використовуються дезинфікуючі засоби.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що за 12 днів середній добовий темп приросту заражених коронавірусом становив 27%. У той же час за останню добу приріст склав усього 7%.

Проте, незважаючи на це, в Україні більше почнуть тестувати людей з підозрою на COVID-19. На сьогодні в Україні є близько 250 тисяч тестів для високоточної ПЛР-діагностики.

"Буквально на вихідних ми збиралися у міністра охорони здоров'я і чітко прописували стратегію збільшення кількості тестувань для того, щоб забезпечити тестуваннями всі випадки, які можливі", - заявив Ляшко.

У США зафіксували понад 30 тис. нових випадків коронавірусу за добу
Новини України похороныКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся