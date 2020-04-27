Минздрав на этой неделе определит алгоритм тестирования на антитела к COVID-19

Министерство здравоохранения на этой неделе должно решить, как будут тестировать украинцев на антитела к коронавирусу. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, каким образом будет использоваться ИФА-тестирование, будет решено после консультаций с учеными и экспертами Всемирной организации здравоохранения.

"Мы очень тщательно изучаем этот вопрос. На этой неделе будут консультации с учеными, экспертами ВОЗ, каким именно способом мы будем использовать ИФА-тесты, для каких целей. Потому что золотым стандартом является ПРЛ-тесты. Мы расширяем алгоритм тестирования. Но ИФА-тесты… мы тоже рассматриваем возможность использования украинских тестов. Украинские будут у нас в приоритете", - заявил Степанов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал запуск массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусу в Украине. На данный момент такой метод используется в четырех странах мира, среди которых США и Германия.

Отметим, в Украине фиксируют уменьшение числа новых случаев коронавируса. За прошлые сутки подтвердили 392 заболевания, что почти на 100 меньше, чем днем ранее. Всего в стране заразились 9009 человек, 220 - умерли, 864 - выздоровели.