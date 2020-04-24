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Минздрав: в Украине могут начать массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 09:45
Минздрав: в Украине могут начать массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Сейчас в Украине используют ПЦР-тесты для выявления коронавируса

Украина может стать пятой страной в мире, где запустят массовую ИФА-диагностику для выявления антител к коронавирусу. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Как Ляшко отметил, сейчас в Украине используют ПЦР-тесты для выявления коронавируса, но тестирование ИФА-методами уже проводят в США и Германии.

"Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика. Это будет показывать, переболели или не переболели на коронавирус, сформирован ли иммунитет. Мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности будет этот иммунитет. Но пока можем судить о том, что у кого есть антитела, там иммунитет справляется три месяца", - заявил он.

При этом Ляшко отметил, что в Украине еще не запущено ИФА-тестирование, поскольку тесты только проходят испытания. Он добавил, что украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине выросло количество зараженных коронавирусом до 7647 человек.

Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения заявили, что система охраны здоровья Украины пока справляется с ростом больных коронавирусом.

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