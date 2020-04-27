МОЗ на цьому тижні визначить алгоритм тестування на антитіла до COVID-19

Міністерство охорони здоров'я цього тижня повинне вирішити, як будуть тестувати українців на антитіла до коронавірусу. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, яким чином буде використовуватися ІФА-тестування, буде вирішено після консультацій з вченими та експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Ми дуже ретельно вивчаємо це питання. На цьому тижні будуть консультації з науковцями, експертами ВООЗ, яким саме способом ми будемо використовувати ІФА-тести, для яких цілей. Тому що золотим стандартом є ПРЛ-тести. Ми розширюємо алгоритм тестування. Але ІФА-тести... ми теж розглядаємо можливість використання українських тестів. Українські будуть у нас в пріоритеті", - заявив Степанов.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував запуск масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусу в Україні. На даний момент такий метод використовується в чотирьох країнах світу, серед яких США і Німеччина.

Зазначимо, в Україні фіксують зменшення кількості нових випадків коронавірусу. За минулу добу підтвердили 392 захворювання, що майже на 100 менше, ніж днем раніше. Всього в країні заразилися 9009 людина, 220 - померли, 864 - одужали.