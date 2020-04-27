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В Украине фиксируют уменьшение числа новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 09:19
В Украине фиксируют уменьшение числа новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в Украине заразились 392 человек

По состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 человек, за сутки заразились на почти 100 людей меньше. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, за сутки заразились 392 человека, что на 100 человек меньше, чем вчера.

Так, 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 864 пациенты выздоровели.

Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Напомним, во Львовской области зафиксировано 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1565 человек, из которых 334 человека госпитализированы.

Отметим, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем было запланировано правительством.

Также Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина, введенного из-за вспышки коронавируса.

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