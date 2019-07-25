Минздрав анонсировал введение лицензирования для врачей

Фото: Уляна Супрун (Виталий Носач/РБК-Украина)

Лицензирование должно обеспечить защиту как для врачей, так и для пациентов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявила о планах министерства ввести лицензирование для врачей. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

По словам Супрун, лицензирование должно обеспечить защиту для врачей.

Пресконференція про зміни в охороні здоров'я у 2020 році Дивіться наживо 25 липня о 10:00 пресконференцію про зміни в охороні здоров'я у 2020 році за участі в.о. міністра охорони здоров’я України доктора Уляна Супрун та заступника міністра охорони здоров’я України Pavlo Kovtonyuk. Місце проведення: Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2. Акредитація представників ЗМІ до 21:00 24 липня 2019 року за посиланням: https://forms.gle/2kx2vUKf7NufaLVu8. Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 25 липня 2019 р.

"Стратегия уже есть в Кабмине. Ждем только, чтобы Министерство финансов ее подписало. Закон мы подаем в следующий Кабмин, чтобы закон о профессиональном лицензирования врачей был. Этот закон должен обеспечить для врачей защиту от главных врачей, от того, что их можно выгнать или не предоставлять работу", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Она сообщила, что представители министерства ездили по регионам и общались с медиками, чтобы учесть мнение врачей о введении лицензирования.

Чиновник подчеркнула, что лицензирование призвано защитить и пациентов, которые смогут анонимно подавать жалобы в лицензионный совет.

"Пациенты, когда есть жалобы на врачей, смогут подавать жалобы в лицензионный совет. Они будут рассматриваться анонимно, и тогда медика могут или штрафовать или требовать дополнительное обучение, или даже отобрать лицензию, и врач не будет в дальнейшем заниматься медициной", - пояснила Супрун.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины перераспределил один миллиард гривен на оплату услуг в учреждениях первичной медицинской помощи.

Как писало РБК-Украина, Кабмин одобрил запуск с 1 сентября пилотного проекта по мониторингу оборота лекарственных средств.