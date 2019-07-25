МОЗ анонсував запровадження ліцензування для лікарів

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ліцензування має забезпечити захист як для лікарів, так і для пацієнтів

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про плани міністерства запровадити ліцензування для лікарів. Про вона сказала у ході прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

За словами Супрун, ліцензування має забезпечити захист для лікарів.

Пресконференція про зміни в охороні здоров'я у 2020 році Дивіться наживо 25 липня о 10:00 пресконференцію про зміни в охороні здоров'я у 2020 році за участі в.о. міністра охорони здоров’я України доктора Уляна Супрун та заступника міністра охорони здоров’я України Pavlo Kovtonyuk. Місце проведення: Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2. Акредитація представників ЗМІ до 21:00 24 липня 2019 року за посиланням: https://forms.gle/2kx2vUKf7NufaLVu8. Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 25 липня 2019 р.

"Стратегія уже є у Кабміні. Чекаємо лише на те, щоб Міністерство фінансів її підписало. Закон ми подаємо в наступний Кабмін, щоб закон про професійне ліцензування лікарів був. Цей закон має забезпечити для лікарів захист від головних лікарів, від того, що їх можна вигнати або не надавати роботу", - підкреслила в.о. глави МОЗ.

Вона поінформувала, що представники міністерства їздили по регіонах і спілкувалися з медиками, аби врахувати думку лікарів щодо запровадження ліцензування.

Урядовець підкреслила, що ліцензування покликане захистити і пацієнтів, які зможуть анонімно подавати скарги до ліцензійної ради.

"Пацієнти, коли є нарікання на лікарів, зможуть подавати скарги до ліцензійної ради. Вони будуть розглядатися анонімно, і тоді медика можуть або штрафувати, або вимагати додаткове навчання, або навіть відібрати ліцензію, і лікар не буде надалі займатися медициною", - пояснила Супрун.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України перерозподілив один мільярд гривень на оплату послуг в установах первинної медичної допомоги.

Як писало РБК-Україна, Кабмін схвалив запуск з 1 вересня пілотного проекту щодо моніторингу обігу лікарських засобів.