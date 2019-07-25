ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ анонсував запровадження ліцензування для лікарів

Новини » Суспільство    25.07.2019 - 14:16
МОЗ анонсував запровадження ліцензування для лікарів
Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ліцензування має забезпечити захист як для лікарів, так і для пацієнтів

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про плани міністерства запровадити ліцензування для лікарів. Про вона сказала у ході прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

За словами Супрун, ліцензування має забезпечити захист для лікарів.

 
Пресконференція про зміни в охороні здоров'я у 2020 році

Дивіться наживо 25 липня о 10:00 пресконференцію про зміни в охороні здоров'я у 2020 році за участі в.о. міністра охорони здоров’я України доктора Уляна Супрун та заступника міністра охорони здоров’я України Pavlo Kovtonyuk. Місце проведення: Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2. Акредитація представників ЗМІ до 21:00 24 липня 2019 року за посиланням: https://forms.gle/2kx2vUKf7NufaLVu8.

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 25 липня 2019 р.

"Стратегія уже є у Кабміні. Чекаємо лише на те, щоб Міністерство фінансів її підписало. Закон ми подаємо в наступний Кабмін, щоб закон про професійне ліцензування лікарів був. Цей закон має забезпечити для лікарів захист від головних лікарів, від того, що їх можна вигнати або не надавати роботу", - підкреслила в.о. глави МОЗ.

Вона поінформувала, що представники міністерства їздили по регіонах і спілкувалися з медиками, аби врахувати думку лікарів щодо запровадження ліцензування.

Урядовець підкреслила, що ліцензування покликане захистити і пацієнтів, які зможуть анонімно подавати скарги до ліцензійної ради.

"Пацієнти, коли є нарікання на лікарів, зможуть подавати скарги до ліцензійної ради. Вони будуть розглядатися анонімно, і тоді медика можуть або штрафувати, або вимагати додаткове навчання, або навіть відібрати ліцензію, і лікар не буде надалі займатися медициною", - пояснила Супрун.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України перерозподілив один мільярд гривень на оплату послуг в установах первинної медичної допомоги.

Як писало РБК-Україна, Кабмін схвалив запуск з 1 вересня пілотного проекту щодо моніторингу обігу лікарських засобів.

МОЗ закупить додаткові дози вакцин проти кору і краснухи У МОЗ подав у відставку ще один заступник міністра
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниУляна Супрун
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся