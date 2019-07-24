В Украине с сентября запустят пилотный мониторинг оборота лекарств

Иллюстративное фото (УНИАН)

Мониторинг должен стать действенным механизмом предотвращения фальсификации лекарств

Кабинет министров одобрил запуск с 1 сентября пилотного проекта по мониторингу оборота лекарственных средств. Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Кабмин одобрил проект постановления "О введении пилотного проекта по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и проведения мониторинга оборота лекарственных средств".

В пояснительной записке указано, что пилотный проект является первичным этапом создания в Украине единой государственной системы проведения мониторинга оборота лекарственных средств, которая в свою очередь должна стать действенным механизмом предотвращения фальсификации лекарств.

Итак, постановлением предусматривается координация деятельности соответствующих центральных органов исполнительной власти по реализации этого проекта; определяются задачи и этапы проекта; устанавливается порядок привлечения субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с оборотом лекарственных средств, к участию в проекте.

Также документом возлагается обязанность на Министерство здравоохранения утвердить перечень лекарств, в отношении которых вводится маркировка и проводится мониторинг оборота; закрепляется перечень информации, которая должна содержаться в двухмерном штрих-коде контрольного (идентификационного) знака, а также конкретизируется порядок реализации пилотного проекта.

"Ввести на территории Украины пилотный проект по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и проведению мониторинга оборота лекарственных средств в период с 1 сентября 2019 по 31 декабря 2020 года", - говорится в тексте постановления.

Напомним, Кабмин перераспределил один миллиард гривен на оплату услуг в учреждениях первичной медпомощи. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2018-го Кабинет министров планировал расширять программу "Доступные лекарства" за счет расширения перечня болезней, на которые она будет распространяться.