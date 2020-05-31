Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня

Критерии для ослабления карантина пока менять не планируют
В Украине с 1 июня начнется третий этап ослабления карантина. Новые ослабления будут разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют критериям Министерства здравоохранения.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Как отметили в Минздраве, с 1 июня возобновляют работу спортивные и фитнес-залы, бассейны, а также будет восстановлено межобластное транспортное сообщение. При этом возобновление работы будет с определенными ограничениями.
Также Степанов отметил, что министерство не планирует изменять критерии соответствия областей к переходу к новому этапу ослабления карантина.
"Мне кажется, что каждый из этих критериев понятен для любого человека и, если мы говорим об изменениях этих критериев, то они могут изменяться не в сторону смягчения, а наоборот - и касательно увеличения количества тестов, и уменьшения количества заболевших. Но на сегодняшний день мы такое не рассматриваем", - сказал Степанов.
Отметим, согласно критериям каждая область должна соответствовать следующим требованиям:
Ранее РБК-Украина писало, что межобластные поездки в проблемные регионы с 1 июня могут разрешить с ограничениям.
Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения не рекомендуют выходить на работу людям старше 60 лет, при этом существуют исключения.
Автор: Игорь Литвиненко