Минздрав не рекомендует выходить на работу людям за 60, но есть исключения

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Выход на работу разрешен сотрудникам органов власти и критической инфраструктуры

Министерство здравоохранения не рекомендует выходить на работу на время карантина людям старше 60 лет. При этом в министерстве назвали исключения, которые разрешают выход на работу людям из группы риска.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на работу могут выходить те люди из группы риска, которые задействованы в органах власти, а также в объектах критической инфраструктуры.

"В постановлении правительства четко определено кто подлежит обязательной самоизоляции. В том числе и люди из группы риска - люди старше 60 лет. Там есть исключения. Они касаются людей, которые работают в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры, которая работает в услугах жизнеобеспечения нашего населения - водоснабжение, энергетика, химическая отрасль и тому подобное. Все эти люди могут работать и не находиться в режиме самоизоляции. Все остальные люди, особенно пенсионеры, должны находиться на самоизоляции", - сообщил Степанов.

Отметим, в ранее Кабмин принял решение о продлении карантина в Украине до 22 июня с ослаблениями.

В рамках третьего этапа ослабление карантина с 1 июня в Украине возобновят работу фитнес-залы и образовательные учреждения.

Также с 1 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение в 6 областях.

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Автор: Игорь Литвиненко