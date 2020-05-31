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Поездки в проблемные регионы могут возобновить, но с ограничениями

Новости » Коронавирус     31.05.2020 - 12:23
Поездки в проблемные регионы могут возобновить, но с ограничениями
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В проблемных регионах могут ввести ограничения на количество мест в транспорте

В Украине с 1 июня в рамках третьего этапа ослабления карантина планируют возобновить межобластное транспортное сообщение. При этом в регионах, которые не соответствуют критерию ослабления, восстановление транспортных перевозок возможно с ограничениями.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о межобластном сообщении, то те области, которые не переходят на другой этап и не соответствуют критериям - у них растет количество заболевания, такое сообщение может происходить с определенными ограничениями", - сказал Степанов.

В частности, по его словам, в транспорте возможно заполнение лишь 50% всех мест. Также все пассажиры должны находиться в масках. В случае обострения ситуации в регионе областная комиссия может принять решение временно приостановить межобластное сообщение.

Напомним, с 1 июня в Украине возобновляют железнодорожные пассажирские перевозки.

Также сообщалось, что с 1 июня в рамках ослабления карантина в Украине разрешат работу бассейнов, при этом будут действовать определенные ограничений.

Кроме этого возобновляют работу фитнес-залы и образовательные учреждения.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украинытранспорткарантин
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