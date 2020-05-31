МОЗ анонсував новий етап ослаблення карантину: що дозволять з 1 червня

В Україні з 1 червня почнеться третій етап ослаблення карантину. Нові ослаблення будуть дозволені лише в тих областях, які відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як зазначили в МОЗ, з 1 червня відновлюють роботу спортивні та фітнес-зали, басейни, а також буде відновлено міжобласне транспортне сполучення. При цьому відновлення роботи буде з певними обмеженнями.

Фітнес-зали:

дозволяється відвідування не більше однієї людини на 10 квадратних метрів;

обов'язково наявність антисептиків на вході в заклад;

працівники повинні бути одягнені в маски і респіратори;

забороняється використання багаторазових рушників;

заборонені спа-зони та надання послуг масажу.

Басейни:

для індивідуального відвідування;

для спортивних навчально-тренувальних груп 2 роки навчання і старше;

у 50-метрових басейнах - за умови одночасного знаходження на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять і не більше 6 чоловік для спортивно-тренувальних груп;

у 25-метрових басейнах - за умови одночасного знаходження на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять і не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп

Також Степанов зазначив, що міністерство не планує змінювати критерії відповідності областей до переходу до нового етапу ослаблення карантину.

"Мені здається, що кожен з цих критеріїв зрозумілий для будь-якої людини і, якщо ми говоримо про зміни цих критеріїв, то вони можуть змінюватися не в бік пом'якшення, а навпаки - і щодо збільшення кількості тестів, і зменшення кількості захворілих. Але на сьогоднішній день ми не розглядаємо", - сказав Степанов.

Зазначимо, згідно з критеріями кожна область повинна відповідати наступним вимогам:

кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення не перевищує 12;

завантаженість ліжок у лікарнях менше 50%;

охоплення тестуванням більше 12 на 100 тисяч населення.

Також з 1 червня відновлюють залізничне сполучення, вже в продаж надійшли квитки на 35 поїздів далекого прямування.

Раніше РБК-Україна писало, що міжобласні поїздки в проблемні регіони з 1 червня можуть дозволити з обмеженням.

Крім цього повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров'я не рекомендують виходити на роботу людей старше 60 років, при цьому існують винятки.