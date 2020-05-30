Стартовала продажа билетов на поезда западного направления: список

Фото: "Укрзализныця" запускает поезда на запад Украины (РБК-Украина)

С 4 июня поезда пойдут в Ужгород, Хмельницкий, Ивано-Франковск и Ковель

Сегодня, 30 мая, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда западного направления. По состоянию на сегодня, в общей сложности украинцы могут приобрести проездные документы на 35 поездов дальнего следования.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.

Сообщается, что сегодня открывается продажа билетов 6 поездов в западном направлении, которые начнут курсирование с 4 июня. Билеты можно приобрести на следующие поезда:

№ 1/2 Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным);

№ 7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);

№ 749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);

№ 29/30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);

№ 98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным);

№ 772/771 Хмельницкий-Киев (ежедневно, с 4 июня).

Фото: список поездов западного направления (t.me/UkrzalInfo)

С учетом этих на сегодня открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за карантинных ограничений билеты можно приобрести только на половину мест вагонов "Интерсити", купе и СВ; при этом пассажиры будут проходить проверку температуры тела и должны носить маски.

Кроме того, сообщалось, что с 1 июня начнут постепенно возобновлять пригородное железнодорожное сообщение, запланирован запуск более 200 электричек в десяти областях.

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Автор: РБК-Украина