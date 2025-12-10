Мінюст США звинуватив українку у кібератаках на замовлення російської розвідки

Зазначається, що 33-річну Вікторію Дубранову звинувачують у зв'язках з групою, що спонсорується Москвою. Дубранову було екстрадовано до США на початку цього року за ймовірну підтримку російської хакерської групи. Вона не визнала себе винною в обох випадках.

"Сьогоднішні дії демонструють прагнення міністерства перешкоджати зловмисній кіберактивності РФ, незалежно від того, чи здійснюється вона безпосередньо державними суб'єктами, чи їхніми злочинними посередниками", – заявив помічник генпрокурора США Джон Айзенберг.

За даними Міністерства юстиції, обидві групи, у співпраці з якими звинувачується Дубранова, CyberArmyofRussia_Reborn (CARR) та NoName057(16), мають тісні зв'язки з російським урядом.

У заяві йдеться про те, що CARR була заснована, фінансована та керована Головним управлінням розвідки Збройних сил РФ. Група взяла на себе відповідальність за сотні кібератак по всьому світу, включаючи атаки на критичну інфраструктуру в Сполучених Штатах.

"ГРУ все частіше звертається до добровільних спільників, щоб приховати власну причетність до дестабілізуючих фізичних та кібератак у Європі та США", – сказав Джон Халтквіст, головний аналітик Групи розвідки загроз Google.

Що відомо про хакерські групи

У заяві Міністерства юстиції йдеться, що CARR атакувала м’ясопереробний завод у Лос-Анджелесі, а також виборчу інфраструктуру США та веб-сайти американських органів регулювання ядерної енергетики.

Також стверджується, що NoName – це санкціонований РФ проект, який взяв на себе відповідальність за сотні кібератак. За даними американського агентства, серед його жертв – державні установи, фінансові установи та критично важлива інфраструктура, така як громадські залізниці та порти.

У разі визнання винною Дубрановій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 27 років. Держдепартамент США пропонує винагороду до 10 млн доларів за інформацію про осіб, пов'язаних з CARR та NoName.