Минюст США обвинил украинку в кибератаках по заказу российской разведки

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против украинки, которую подозревают в поддержке кибератак против критической инфраструктуры по заказу российских спецслужб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что 33-летнюю Викторию Дубранову обвиняют в связях с группой, спонсируемой Москвой. Дубранова была экстрадирована в США в начале этого года за вероятную поддержку российской хакерской группы. Она не признала себя виновной в обоих случаях.
"Сегодняшние действия демонстрируют стремление министерства препятствовать злонамеренной киберактивности РФ, независимо от того, осуществляется ли она непосредственно государственными субъектами или их преступными посредниками", - заявил помощник генпрокурора США Джон Айзенберг.
По данным Министерства юстиции, обе группы, в сотрудничестве с которыми обвиняется Дубранова, CyberArmyofRussia_Reborn (CARR) и NoName057(16), имеют тесные связи с российским правительством.
В заявлении говорится о том, что CARR была основана, финансируемая и управляемая Главным управлением разведки Вооруженных сил РФ. Группа взяла на себя ответственность за сотни кибератак по всему миру, включая атаки на критическую инфраструктуру в Соединенных Штатах.
"ГРУ все чаще обращается к добровольным сообщникам, чтобы скрыть собственную причастность к дестабилизирующим физическим и кибератакам в Европе и США", - сказал Джон Халтквист, главный аналитик Группы разведки угроз Google.
В заявлении Министерства юстиции говорится, что CARR атаковала мясоперерабатывающий завод в Лос-Анджелесе, а также избирательную инфраструктуру США и веб-сайты американских органов регулирования ядерной энергетики.
Также утверждается, что NoName - это санкционированный РФ проект, который взял на себя ответственность за сотни кибератак. По данным американского агентства, среди его жертв - государственные учреждения, финансовые учреждения и критически важная инфраструктура, такая как общественные железные дороги и порты.
В случае признания виновной Дубрановой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 27 лет. Госдепартамент США предлагает вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о лицах, связанных с CARR и NoName.
Ранее сообщалось, что в Британии начато расследование масштабной кибератаки, в результате которой хакеры получили доступ к секретным данным из восьми военных баз.
Также мы писали о кибератаке, которая нарушила работу нескольких европейских аэропортов. Она повлияла на работу аэропортов в Лондоне, Брюсселе и Берлине.
Накануне парламентских выборов, которые прошли 3-4 октября, в Чехии фиксировали усиление кибератак со стороны РФ.
В декабре прошлого года российские хакеры атаковали государственные реестры Минюста Украины. Это была одна из самых масштабных кибератак за время полномасштабной войны.