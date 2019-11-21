Мін'юст США покаже звіт про джерела "російського розслідування" 9 грудня

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Звіт буде оприлюднений, якщо не виникнуть "непередбачені обставини"

Генеральний інспектор Мін'юсту Майкл Хорровиц розраховує, що зможе оприлюднити звіт по первинних джерелах розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року 9 грудня, якщо не виникнуть "непередбачені обставини". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Хорровіц написав про це в листі чолі сенатського Юридичного комітету Ліндсі Грема.

Прихильники президента Дональда Трампа переконані, що звіт поставить під сумнів легітимність розслідувань ФБР про передбачувані зв'язки між Трампом і Росією.

РБК-Україна писало, що в Сполучених Штатах федеральний суддя Берил Хоуелл ухвалила в п'ятницю, 25 жовтня, що Міністерство юстиції країни має передати юридичного комітету Палати представників Конгресу всі документи розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року без вилучень.

Раніше колишній радник президента США Дональда Трампа з Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році.