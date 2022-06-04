Минюст РФ включил Чичваркина в список "иностранных агентов"

В ведомстве отметили, что Чичваркин, в прошлом совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть", сейчас занимается политической деятельностью и получает финансирование из Украины.

"Родина признала меня человеком. Благодарю. Горжусь. Постараюсь оправдать", - прокомментировал Чичваркин решение Минюста РФ в Instagram.

Кроме того, список "иностранных агентов" пополнили еще шесть человек - журналисты Олег Кашин и Алексей Пивоваров, историк Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович.

Отметим, что реестр "иностранных агентов" появился в России 10 лет назад - в 2012 году. С тех пор в него были внесены около 450 организаций и физических лиц.