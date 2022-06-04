Минюст РФ включил Чичваркина в список "иностранных агентов"

Министерство юстиции России внесло предпринимателя Евгения Чичваркина, который уже более 10 лет проживает в Лондоне, в реестр "иностранных агентов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минюста РФ.
В ведомстве отметили, что Чичваркин, в прошлом совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть", сейчас занимается политической деятельностью и получает финансирование из Украины.
"Родина признала меня человеком. Благодарю. Горжусь. Постараюсь оправдать", - прокомментировал Чичваркин решение Минюста РФ в Instagram.
Кроме того, список "иностранных агентов" пополнили еще шесть человек - журналисты Олег Кашин и Алексей Пивоваров, историк Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович.
Отметим, что реестр "иностранных агентов" появился в России 10 лет назад - в 2012 году. С тех пор в него были внесены около 450 организаций и физических лиц.
Напомним, Чичваркин заявил, что Россия станет свободной только после смерти президента РФ Владимира Путина. Он также подчеркнул, что этого события ждут многие.
Мы также писали о том, в России политических эмигрантов Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского внесли в список "иностранных агентов".
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