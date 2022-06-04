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Мін'юст РФ включив Чичваркіна в список "іноземних агентів"

Фото: Євген Чичваркін (instagram.com/tot_samy_chichvarkin)
Автор: Роман Мирончук

Міністерство юстиції Росії внесло підприємця Євгена Чичваркіна, який вже більше 10 років проживає в Лондоні, до реєстру "іноземних агентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мін'юсту РФ.

У відомстві зазначили, що Чичваркін, в минулому співвласник мережі салонів стільникового зв'язку "Евросеть", зараз займається політичною діяльністю і отримує фінансування з України.

"Батьківщина визнала мене людиною. Дякую. Пишаюся. Постараюся виправдати", - прокоментував Чичваркін рішення Мін'юсту РФ у Instagram.

Крім того, список "іноземних агентів" поповнили ще шість осіб - журналісти Олег Кашин і Олексій Пивоваров, історик Михайло Соколов, художниця Юлія Цвєткова, політолог Микола Петров і активістка Ірина Данилович.

Зазначимо, що реєстр "іноземних агентів" з'явився в Росії 10 років тому - в 2012 році. З тих пір в нього були внесені близько 450 організацій і фізичних осіб.

Нагадаємо, Чичваркін заявив, що Росія стане вільною тільки після смерті президента РФ Володимира Путіна. Він також підкреслив, що цієї події чекають багато.

Ми також писали про те, в Росії політичних емігрантів Гаррі Каспарова і Михайла Ходорковського внесли до списку "іноземних агентів".

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Міністерство юстиції РФЕвгений Чичваркин