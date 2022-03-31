"Все ждут, когда Путин умрет": Чичваркин о единственной надежде для России

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, который более 10 лет живет в Лондоне, заявил, что Россия станет свободной только после смерти Путина. Предприниматель добавил, что этого ждут многие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Чичваркина британскому изданию Time .

"Все ждут, когда Путин умрет. Возможность свободы приходит только после его смерти", - сказал Чичваркин, добавив, что русские - это не Путин.

Отвечая на вопрос о том, что смерть Путина - это единственная надежда для России, бизнесмен сказал: "Ну, один из друзей Путина мог связать его и привезти в Гаагу".

Войну России против Украины Чичваркин назвал "грязной игрой" Кремля. По его мнению, положить конец российской агрессии можно только военной силой, а не санкциями.

"Ракеты "Джавелин" и войска НАТО могут положить конец войне. Не захват яхты в Монако. Это только поможет конкретному политику переизбраться", - уточнил бизнесмен.